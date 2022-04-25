Салехард, , 16:11 — REGNUM Ямальские депутаты предлагают расширить список получателей бесплатных участков под индивидуальное жилищное строительство, добавив в него обладателей дефицитных рабочих специальностей. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Земельный участок

С инициативой внести изменения в Земельный кодекс РФ, дав субъектам право самостоятельно утверждать перечень льготников на получение земельных участков, вышли парламентарии Карелии, однако тема оказалась актуальной и для Ямала.

«Эта инициатива – очередной шаг, который не только позволит закрепить на территории, прежде всего в малых городах и на селе, наиболее востребованных и квалифицированных специалистов, но и ускорит темпы индивидуального строительства», — прокомментировал инициативу спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Отмечается, что регионы и сегодня обладают полномочиями определять наиболее востребованные специальности получателей бесплатных участков, исходя из социально-экономической, демографической ситуации. При этом в перечень граждан, претендующих на бесплатный земельный участок, не входят представители рабочих профессий и служащие конкретных должностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале создан «земельный банк» свободных участков под строительство индивидуальных и многоквартирных домов.

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