Саратов, , 16:10 — REGNUM Правительство Саратовской области, РЖД и ФосАгро подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, начальник Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Сергей Альмеев и директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Шибнев.

Соглашение направлено на содействие росту экономического потенциала Саратовской области и развитию партнёрских взаимоотношений между РЖД и Балаковским филиалом АО «Апатит». Под растущие потребности предприятия в приемке сырья и отгрузке готовой продукции (минеральных удобрений и кормовых фосфатов) необходимо развивать железнодорожную и логистическую инфраструктуры. Грузооборот предприятия растет год от года: в 2015 году он составлял 4,4 млн тонн (сырьё и готовая продукция), а в 2021 – почти 7 млн тонн.

«Компания «ФосАгро» и «Приволжская железная дорога» — наши надёжные партнёры, это визитные карточки региона. Здорово, что уже в перспективе ближайшего будущего подписанное Соглашение будет способствовать наращиванию отгружаемой продукции на 33%», — заявил вице-губернатор – председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Вице-губернатор отметил, что Балаковский филиал АО «Апатит» — один из крупнейших налогоплательщиков региона. Предприятие обеспечивает большое количество рабочих мест и высокий уровень оплаты труда, поэтому его развитие позитивно отразиться на динамике социально-экономического развития региона, обеспечит рост налоговых отчислений в бюджет региона.

«Подписание соглашения позволяет нам рационально использовать транспортную инфраструктуру ж/д станций «Балаково» и «Юльевка». Мы интегрируемся в технологический процесс компании. А его эффективность зависит от работы ж/д-транспорта, которым обеспечивается 90,5% грузооборота», — заявил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Предприятия Группы «ФосАгро» обладают развитой железнодорожной инфраструктурой. Общая протяжённость собственных путей – 450 км. У компании 9000 единиц собственного подвижного состава. А грузооборот на предприятиях Группы составляет почти 64 млн тонн в год, в том числе более 35 млн тонн апатит-нефелиновый руды. Впечатляют и показатели роста производительности труда транспортно-логистической службы компании. Если в 2015 году она составляла 41 059 тонн на одного сотрудника службы, то в 2021-м выросла на 44% — до 58 955 тонн.

«Балаковский филиал АО «Апатит» благодаря своей близости к основным сельскохозяйственным регионам страны является стратегически важным активом ФосАгро. Если 20 лет назад здесь выпускалось лишь 500 тыс. тонн аммофоса в год, то сегодня предприятие производит более 2,3 млн тонн продукции, в том числе 1,8 млн тонн удобрений. И дальнейшее развитие предприятие невозможно без совершенствования смежной инфраструктуры», — подч еркнул генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

По словам Александра Гильгенберга, развитие внешних и внутризаводских ж/д путей стало необходимостью. Стороны нашли взаимопонимание по ключевым позициям совместной стратегии развития. Компания «ФосАгро» принимает на себя обязательства развивать инфраструктуру внутри предприятия, чтобы она была готова для приёма и отправки грузов, объёмы которых потенциально будут расти.

В ходе визита на предприятие гости посетили сернокислотное производство, и производство фосфорной кислоты, а также цех минеральных солей, где выпускается кормовой монокальцийфосфат – ценная пищевая добавка для скота и птицы. Также делегация посетила участок, на котором в прошлом году начался эксперимент по использованию фосфогипса в качестве защитного слоя земляного полотна при капитальном ремонте внутризаводских железнодорожных путей.

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