Джакарта, , 16:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не поедет домой в Соло на предстоящий праздник Ид аль-Фитр, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

Глава государства отправится в Джокьякарту и совершит там праздничную молитву.

«Я вернусь в Соло, но не останусь так. Поеду в Джокьякарту», — заявил Джоко Видодо.

Джоко Видодо также признает, что не знает, сколько дней пробудет в Джокьякарте.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Индонезии, который 111 дней пребывал в заложниках в Йемене, вернется домой.

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