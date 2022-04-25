Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Высококвалифицированные специалисты из Санкт-Петербурга готовятся приступить к реставрации Триумфальной арки в Пальмире, разрушенной международными террористами в Сирии. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Mil.ru Пальмира

Сотрудники Института истории и материальной культуры (ИИМК) РАН совместно с Департаментом музеев и древности Сирии приступили ко второму этапу работ с объектом. Проводится разбор завала, который образовался после подрыва арки семь лет назад.

«Петербург готов внести свой вклад в восстановление исторических памятников в Сирии. Наши ученые, археологи, реставраторы обладают огромным опытом в деле сохранения и возрождения исторического наследия», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Уже после разбора завала можно будет приступить к исследованиям элементов арки. Специалисты должны отсканировать все рухнувшие блоки, что позволит создать 3D-модель исторического объекта. С помощью специальных методов эксперты обследуют конструкцию для того, чтобы установить состояние внутренних повреждений.

Напомним, о том, что петербуржцы примут участие в восстановительных работах в Пальмире, стало известно в марте 2022 года. По планам работ, на это уйдёт примерно три года.