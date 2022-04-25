25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Жители Южной Кореи обсудили морского пехотинца, который пытался попасть на Украину через Польшу.

Валерий Ходячий, , 17:15 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили морского пехотинца, который пытался попасть на Украину через Польшу.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

Согласно южнокорейским СМИ, 25 апреля военные Южной Кореи взяли под стражу представителя морской пехоты, который около месяца назад отправился в Польшу, чтобы попасть на Украину.

Как отметили в корпусе морской пехоты, мужчина был арестован по прибытии домой.

Известно, что мужчина, чье имя не упоминается в СМИ, уехал в Польшу 21 марта. Позже он попытался проникнуть на Украину через польскую границу, однако ему было отказано во въезде в страну.

С тех пор южнокорейские военные и дипломаты пытались убедить военнослужащего вернуться на родину. Однако они не могли заставить его лететь домой, находясь за пределами юрисдикции Южной Кореи.

«Мы предпримем строгие меры в соответствии с законом и правилами после расследования причин, по которым он покинул своё место службы», — говорится в заявлении Корпуса морской пехоты.

По закону военнослужащие должны получить предварительное разрешение на поездку за границу во время отпуска. В противном случае они могут быть наказаны за дезертирство.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до «черного» (запрет на посещение).

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«Он должен быть наказан по всей строгости военного закона», — пишет bles***.

«Разве могут военные в такое время ездить за границу? Им нужно запретить поездки за рубеж, от слова совсем», — считает dus2***.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

«Почти все страны мира помогают Украине. Я против сурового наказания для солдата», — выступает против love***.

«Если так хотел повоевать, то зачем пошел служить в морскую пехоту?» — недоумевает shin***.

«Не все представители вооруженных сил Южной Кореи такие. Не нужно грести всех под одну гребенку», — требует proj***.

«Сколько амбиций…» — пишет skle***.

«Он покинул страну с полным пониманием того, что его могут наказать за это. Поэтому пусть его накажут», — отмечает paul***.

«Лучше бы позаботился о своей стране», — негодует bwk1***.

«Лучше бы проник в КНДР и поймал тещу Ким Чен Ына. При таком раскладе он бы стал национальным героем», — смеется skyl***.

«Возмутительно! Это каким надо быть эгоистом? Он сошел с ума?» — вопрошает audt***.

«Его нужно лишить гражданства и депортировать. Он один из тех, кто всю оставшуюся жизнь будет причинять стране и народу только вред», — утверждает abpr***.

«По нему тюрьма плачет», — пишет kkkk***.

«Позор морским пехотинцам», — wlsd***.

«Так или иначе, он рад, что вернулся домой живым», — предполагает saeu***.