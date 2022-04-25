Липецк, 25 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Липецкой области две школы начали неделю с церемонии поднятия флага России. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Флаг России

Регион поддержал инициативу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который предложил начинать учебную неделю в школах с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. 25 апреля флаг торжественно подняли в школе № 34 в Липецке и в школе № 24 в Ельце.

В администрации заявили, что 1 сентября традиция поднятия государственного флага будет введена во всех школах региона.