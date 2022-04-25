Калуга, , 16:44 — REGNUM В планах калужской санитарной авиации на 2022 год – 76 вылетов. С начало года в больницы Калуги и Москвы санитарной авиацией для оказания квалифицированной медицинской помощи доставлены 35 человек. Вылеты осуществляются на российском лёгком многоцелевом вертолёте «Ансат» (максимальная скорость 275 км/час, высота полета от 150 до 300 метров). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко.

С начала года в больницы Калуги и Москвы санитарной авиацией доставлены 35 человек Министерство здравоохранения Калужской области

В области ежедневно работает авиабригада. В её составе – медработники Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В 2021 году при плане 68 вылетов санитарной авиацией было выполнено 84 вылета. С 2020 года Калужская область участвует в реализации территориальной программы развития санитарной авиации в рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

«Санитарная авиация предназначена для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния. Время доставки пациентов с помощью санавиации сокращается в два раза. Это позволяет спасать жизни, когда на счету каждая минута», — отметил Константин Пахоменко.

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