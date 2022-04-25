В Калужской области санитарная авиация в 2022 году сделала 35 вылетов
Калуга, 25 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В планах калужской санитарной авиации на 2022 год – 76 вылетов. С начало года в больницы Калуги и Москвы санитарной авиацией для оказания квалифицированной медицинской помощи доставлены 35 человек. Вылеты осуществляются на российском лёгком многоцелевом вертолёте «Ансат» (максимальная скорость 275 км/час, высота полета от 150 до 300 метров). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко.
В области ежедневно работает авиабригада. В её составе – медработники Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В 2021 году при плане 68 вылетов санитарной авиацией было выполнено 84 вылета. С 2020 года Калужская область участвует в реализации территориальной программы развития санитарной авиации в рамках реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».