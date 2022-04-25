Лондон, 25 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Победа на выборах президента Франции действующего главы государства Эммануэля Макрона очень важна для единства Запада, сообщил 25 апреля журналистам британский премьер-министр Борис Джонсон.

No10 Downing Street Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

По словам главы британского правительства, Францией руководит политик, «на которого можно положиться». Это особенно важно, отмечает Джонсон, в нынешней ситуации, обусловленной украинским фактором.

Он подчеркнул, что его «работа по Украине» успешно ведётся вместе с Макроном.

У обоих политиков, отмечает Джонсон похожие взгляды на ситуацию вокруг Украины, оба они поддерживают «единство Запада», а также НАТО, что важно для того, чтобы нужным образом действовать в отношении Москвы.

Напомним, Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции: за него проголосовали, по предварительным данным, 58,5% избирателей, за его оппонента Марин Ле Пен — 41,5%.