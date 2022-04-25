Тамбов, 25 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

25 апреля выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом – на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 115 тыс. 269 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 110 тыс. 253 пациента, в том числе 30 – за последние сутки.

За весь период скончались 2377 человек. Подтвержден один новый летальный случай.