Москва, 25 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв полагает, что за подготовкой нападения на него стоит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналист заявил 25 апреля РИА Новости.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Соловьев

Ранее в ФСБ сообщили, что задержали неонацистов, которые готовили убийство Соловьёва по заданию Киева. Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники планировали скрыться за рубежом.

«Я думаю, что это напрямую имеет отношение к Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию», — сказал Соловьёв.

Журналист отметил, что ничего подозрительного не замечал, но стал заниматься своей безопасностью после того, как украинский лидер угрожал ему. Соловьёв выразил благодарность сотрудникам ФСБ за то, что его дом уберегли от горя.

Он добавил, что встречаться с задержанными не хочет. Если разговаривать, то с заказчиком, пояснил телеведущий.

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