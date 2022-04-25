Корочанский район, Белгородская область, , 16:10 — REGNUM Тело шестилетнего мальчика обнаружено в пруду в селе Щетиновка Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пруд, где утонул ребёнок Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области

По предварительным данным, ребёнок с мамой приехали в гости к родственникам. Утром 23 апреля мальчик отправился гулять возле дома, спустя время родные потеряли его из виду и начали искать. Тело ребёнка обнаружено водолазами в водоёме недалеко от домовладения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначен комплекс судебных экспертиз.