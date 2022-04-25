Москва, , 16:03 — REGNUM Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области в связи с пожаром на нефтебазе нет, заявили 25 апреля в Министерстве энергетики РФ.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объёме», — сообщили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что текущие запасы дизтоплива в регионе составляют 15 суток, запасы по бензину превышают 20 суток.

Отмечается, что на нефтебазе было повреждено оборудование с дизельным топливом, в настоящее время ведется ликвидация последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстренных службах Брянской области рассказали, что на территории региона в ночь на 25 апреля произошли пожары на нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте.

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