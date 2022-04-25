Таллин, , 16:01 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров не сможет въехать на территорию Эстонии. Как заявили 25 апреля в пресс-службе эстонского МВД, власти Эстонии запретили эстрадному певцу въезд в страну сроком на пять лет.

Филипп Киркоров Цитата из видео на YouTube

Уточняется, что концерт исполнителя в Таллине был намечен ан 27 мая.

«Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года», — добавили в министерстве.

Кроме того, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой должен был состояться 23 сентября.

«Эти артисты поддержали действия России на Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года власти Литвы ввели пятилетний запрет на въезд в страну в отношении российского певца Филиппа Киркорова. Как пояснила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, ограничение введено в связи с тем, что российский певец якобы поддерживает «оккупацию Крыма», что является недопустимым «ни при какой демократии».

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В феврале певец обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет в Вильнюсском окружном административном суде.

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