Москва, 25 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Переговоры с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по воссозданию клуба Суперлиги ведёт Ассоциация мини-футбола России (АМФР). Об этом 25 апреля сообщил президент организации Эмиль Алиев.

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По словам Алиева, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является большим поклонником мини-футбола.

«Я не сомневаюсь, что при такой активной позиции правительства региона и руководителя краевой федерации футбола мы совместными усилиями сможем вернуть Ямал в Суперлигу», — сказал Алиев.

Он добавил, что в конце 2021 года делегация АМФР была на Ямале и видела, какое внимание там уделяется мини-футболу.

Также он отметил, что 24 апреля завершилось первенство России по мини-футболу для юношей не старше 16 лет. Победу в нём одержали игроки из ЯНАО.