Москва, 25 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 4,53%, до $101,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Инвесторы продолжают отыгрывать заявления из Пекина о том, что количество зараженных коронавирусом остается высоким, и в ближайшее время вероятны новые локдауны.

Также давит на нефть понимание того, что полностью отказаться от российских энергоносителей Европа не может, а также ожидания повышения ставки ФРС США.

Неоднократные попытки вернуть нефть в зону выше $110 за баррель не увенчались успехом.

И сейчас высока вероятность того, что «медведи» перехватят инициативу, протестировав прочность поддержки уровня $100», — полагает эксперт.

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