25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что поляки, латыши и литовцы стоят вдоль границы и просят пропустить их для того, чтобы купить соли и гречки.

Мирослава Романенко, , 17:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки, латыши и литовцы стоят вдоль границы и просят пропустить их для того, чтобы купить соли и гречки.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Посмотрите, что происходит с соседними Латвией, Литвой, поляками… Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить… Соли просят у нас», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Читайте также: Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью

Заявление белорусского лидера обсудили читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на странице аналитика в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что вряд ли Латвия, Литва и Польша отблагодарят Белоруссию за предоставленную жителям этих государств возможность приобрести указанные товары. Иные считают, что Белоруссии не стоит идти навстречу в связи с введенными санкциями.

«Раз в 5 дороже им продавать. Нет денег — не вписались в рынок», — отреагировал Максим.

«Я бы тоже продавала им по повышенным ценам», — добавила Natalia F.

«Не-не-не! Ни в коем случае! Нечего кормить тех, кто *рёт на нас!!! Пусть сами, сами теперь!» — написала Юлия С.

«Идите, идите, здесь не подают. Клянчите у… [американцев]», — с сарказмом призвал Valery G. V.

«Не давать», — отреагировал Михаил.

«Не пускать. Пусть к своим властям обращаются», — пишет Valentina B.

Александр Лукашенко president.gov.by

«Пускай едят то, что у них продают!!! А то решили экономить!!!» — прокомментировала Эльвира.

«Сначала пусть снимут санкции и извинятся!» — написал JACKPOT.

«Пусть у [бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы — М. Р.] Тихановской клянчат», — добавил один из участников обсуждения.

«Да они уже там заправляются. Не удивлюсь, если скоро будут массово переезжать туда», — отметила Daria K.

«Гнать их от границы подальше», — в свою очередь призвала Нина.

«Торгуем только с дружественными странами… А остальные пусть едят что хотят», — добавил Андрей.

«Гречка и соль — только для белорусов и прочих русских. Пусть кегли курят…» — с сарказмом пишет Валерий Г.

«Пусть НАТО кормит», — не без сарказма подытожил Павел Ч.

Читайте также: «У ЕС пусть просит» — Литва просит Белоруссию поставить соль, гречку и муку