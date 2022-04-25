Париж, , 15:59 — REGNUM В конце недели премьер-министр Франции Жан Кастекс должен подать заявление об отставке, несмотря на переизбрание Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Жан Кастекс Florian DAVID

Ничто не обязывает Жан Кастекса к этому, если верить текстам.

«Правительство уходит в отставку после президентских выборов, поскольку именно президент назначает премьер-министра», — объяснил политолог Бруно Котрес.

«Я один из тех, кто считает, что после переизбрания президента необходимо найти новый импульс», — отметил Жан Кастекс в интервью France Inter.

Выборы в законодательные органы во Франции пройдут вскоре после президентских. В этом году первый тур пройдет 12 июня, а второй — 19 июня.