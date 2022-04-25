Челябинск, 25 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший сотрудник исправительного учреждения осуждён за получение взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, в 2018–2020 годах он получил от заключённых более 400 тыс. рублей. Взамен те ожидали от него ослабления условий отбывания наказания.

Преступления выявили сотрудники ФСБ России. Суд назначил гражданину десять лет колонии строгого режима.