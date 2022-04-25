Астрахань, , 15:57 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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25 апреля выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом – на 8 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 880 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 980 человек выписаны после курса лечения, в том числе 23 – за последние сутки.

За весь период скончались 2987 человек. Подтвержден один новый летальный случай.