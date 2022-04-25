Москва, 25 апреля 2022, 15:56 — REGNUM Аналоги импортных радиофармпрепаратов, широко применяемых в диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях, намерены представить до конца 2022 года ученые из Томска. Они рассказали об этом 20 апреля журналистам.
Отмечается, что в данный момент такую работу ведут НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) совместно с Томским политехническим университетом.
«Приведу пример. Для диагностики распространения рака молочной железы эффективно использовать радиофармпрепарат, который производят в Ирландии. Из-за санкций, введенных в отношении России Западом, мы фактически утратили доступ к этому препарату. Мы разработали его аналог и готовы запустить его производство на территории нашей страны в течение полугода», — рассказал директор НИИ онкологии Томского НИМЦ академик РАН Евгений Чойнзонов.
Также уточняется, что до конца года ученые из Томска готовы представить еще ряд отечественных аналогов импортных радиофармпрепаратов и рассчитывают, что государство прислушается к их предложениям по упрощению ряда бюрократических процедур, которые связаны с испытаниями новых лекарств, что может значительно снизить сроки их испытаний и выведения на рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что абонентские терминалы низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец» будут собираться с использованием российской элементной базы.