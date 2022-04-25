Москва, 25 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Аналоги импортных радиофармпрепаратов, широко применяемых в диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях, намерены представить до конца 2022 года ученые из Томска. Они рассказали об этом 20 апреля журналистам.

Nmicr.ru Новый отечественный радиофармпрепарат для лечения онкологических заболеваний

Отмечается, что в данный момент такую работу ведут НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) совместно с Томским политехническим университетом.

«Приведу пример. Для диагностики распространения рака молочной железы эффективно использовать радиофармпрепарат, который производят в Ирландии. Из-за санкций, введенных в отношении России Западом, мы фактически утратили доступ к этому препарату. Мы разработали его аналог и готовы запустить его производство на территории нашей страны в течение полугода», — рассказал директор НИИ онкологии Томского НИМЦ академик РАН Евгений Чойнзонов.

Также уточняется, что до конца года ученые из Томска готовы представить еще ряд отечественных аналогов импортных радиофармпрепаратов и рассчитывают, что государство прислушается к их предложениям по упрощению ряда бюрократических процедур, которые связаны с испытаниями новых лекарств, что может значительно снизить сроки их испытаний и выведения на рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что абонентские терминалы низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец» будут собираться с использованием российской элементной базы.