Москва, 25 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. У российской индустрии моды есть большой потенциал. Об этом 25 апреля заявила дизайнер Елена Межова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

По её словам, российский рынок недооценен не только в мире, но и внутри страны. При этом индустрия моды России имеет большой потенциал для развития. Эксперт убеждена, что такие мероприятия, как Московская неделя моды способны оказать существенную поддержку отечественным производителям одежды и дизайнерам.

«У нас огромное число талантов, которые не могли полноценно развиваться из-за популярного мнения о том, что иностранные бренды опережают с точки зрения трендов и качества. Как участник индустрии, я хочу не согласиться: мы делаем более качественный и креативный продукт», — сказала Межова.