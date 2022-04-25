Бухарест, 25 апреля 2022, 15:54 — REGNUM Причиной поломки кресельного подъемника на горном курорте Ватра-Дорней в уезде Сучава на северо-востоке Румынии 24 апреля нынешнего года стала автомобильная авария. Об этом 25 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
По предварительным данным, инцидент произошел накануне в 15:20 по местному времени, когда легковой автомобиль, сломав защитные заграждения, врезался в распределительный щит подъемника.
В итоге кабины, в которых находилось в общей сложности 50 туристов, застряли на 40-метровой высоте.
В спасении указанных туристов приняли участие сотрудники экстренных служб Сучавы.
Ведется расследование обстоятельств происшествия.