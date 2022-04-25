Бухарест, , 15:54 — REGNUM Причиной поломки кресельного подъемника на горном курорте Ватра-Дорней в уезде Сучава на северо-востоке Румынии 24 апреля нынешнего года стала автомобильная авария. Об этом 25 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По предварительным данным, инцидент произошел накануне в 15:20 по местному времени, когда легковой автомобиль, сломав защитные заграждения, врезался в распределительный щит подъемника.

В итоге кабины, в которых находилось в общей сложности 50 туристов, застряли на 40-метровой высоте.

В спасении указанных туристов приняли участие сотрудники экстренных служб Сучавы.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.