Москва, , 15:53 — REGNUM РФ и Индонезия, скорее всего, разделят шестое и седьмое место в списке крупнейших экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал прогнозы МВФ, согласно которым к 2024 году Россия покинет топ-6 мировых экономик, а ее место в этом списке займет Индонезия.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Заданные в расчетах цифры сжатия российской экономики приводят к тому, что Индонезия к 2024 году вытеснит Россию из шестерки крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, — сказал Ильинский. — Сегодня индонезийская экономика аграрно-индустриального типа – одна из крупнейших и быстрорастущих экономик стран ASEAN. Экономически активное население числом более 120 млн человек занято в промышленности (12%), в сельском хозяйстве (38%) и в сфере услуг (50%). Экспорт газа, нефти, древесины и каучука играет важную роль в национальной экономике. Индонезия имеет положительное сальдо внешней торговли, где доминирующее положение и контроль имеет государственный сектор».

По словам профессора, для сравнения уровня внутренних цен в России и Индонезии можно воспользоваться так называемым «индексом бигмака», предложенным журналом The Economist.

«В 2021 году в России бигмак стоил 1,67 доллара, а в Индонезии – 2,3 доллара. Это показывает, что рубль был недооценен примерно на 30% по сравнению с индонезийской рупией. Все это говорит о том, что, вероятнее всего, Россия и Индонезия будут делить шестое и седьмое место в списке крупнейших экономик мира в среднесрочной перспективе», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что прогноз Международного валютного фонда о том, что Россия к 2024 году уйдет из топ-6 экономик мира, а ее место займет Индонезия, выглядит не совсем точным.

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