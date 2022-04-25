Подгорица, 25 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Специальный представитель госдепартамента США Габриэль Эскобар и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отправятся на Западные Балканы с 25 по 29 апреля, посетив Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию и Сербию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте госдепартамента.

ИА REGNUM Черногория

«Эскобар и Донфрид отправятся в Черногорию 29 апреля, где подчеркнут поддержку США и необходимость ускорить евроатлантический путь Черногории и ее вступление в ЕС, укрепить членство в НАТО и поддержать общие ценности, включая борьбу с коррупцией, поблагодарить Черногорию за присоединение к санкциям ЕС против России в поддержку Украины, оказание гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности, а также за закрытие воздушного пространства для российских самолетов», — говорится в сообщении.