Москва, , 15:51 — REGNUM Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,99%, до 73,19 рубля. Евро падает на 3,3%, откатываясь до 77,50 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«При этом стоит отметить, что доллар торгуется приблизительно на том же уровне, где находился в середине дня 22 апреля, до того, как перед выходными рубль стал сдавать позиции, а вот евро – существенно ниже.

Сказываются ожидания того, что ФРС США скоро начнет повышать ставки. На рубль также давит новое снижение нефтяных котировок.

Но на фоне признания представителями Евросоюза невозможности обойтись без российских нефти и газа, а также косвенного согласования оплаты газа в рублях это не может остановить укрепление российской валюты.

Есть большая вероятность того, что ЦБ на заседании в пятницу понизит учетную ставку ниже 15%.

Вкупе с окончанием налогового периода это может ослабить российскую валюту ближе к выходным», — полагает эксперт.

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