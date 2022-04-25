Хельсинки, 25 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Известный в прошлом финский хоккеист Теэму Селляне заявил, что нашёл покупателей арены хельсинского клуба «Йокерит». Об этом 25 апреля сообщает Iltalehti.

Santeri Viinamäki Хоккей

Напомним, ранее бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену», на которой выступает команда, российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу.

«Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но у нас есть люди, которые готовы это сделать. Больше не связываемся с русскими», — сказал Селляне.

Он добавил, что нашёл покупателей, которые готовы купить арену «Йокерита».

Как сообщало ИА REGNUM, «Йокерит» с 2014 года выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2022 году клуб вышел из КХЛ в связи со специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины. После этого было объявлено, что команда пропустит сезон 2022/23, а потом будет заявляться в финскую лигу.