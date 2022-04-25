Бывший финский хоккеист призвал «больше не связываться с русскими»
Хельсинки, 25 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Известный в прошлом финский хоккеист Теэму Селляне заявил, что нашёл покупателей арены хельсинского клуба «Йокерит». Об этом 25 апреля сообщает Iltalehti.
Напомним, ранее бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену», на которой выступает команда, российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу.
«Конечно, санкции в отношении россиян таковы, что на данный момент её абсолютно невозможно купить, но у нас есть люди, которые готовы это сделать. Больше не связываемся с русскими», — сказал Селляне.
Он добавил, что нашёл покупателей, которые готовы купить арену «Йокерита».
Как сообщало ИА REGNUM, «Йокерит» с 2014 года выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2022 году клуб вышел из КХЛ в связи со специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины. После этого было объявлено, что команда пропустит сезон 2022/23, а потом будет заявляться в финскую лигу.