Москва, , 15:49 — REGNUM Даже при самом оптимистичном сценарии властям РФ не удастся удержать рост цен на уровне 5,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал прогнозы аналитиков, опрошенных Центробанком РФ, согласно которым в 2022 году инфляция в РФ составит 22%, а ВВП упадет на 9,2%.

Рост цен

«В 2020 году, когда экономика сдерживалась коронавирусными ограничениями, падение ВВП составило 2,7%. Нынешний экономический шок намного сильнее, а потому и падение ВВП будет многократно большим, – сказал Балацкий. – Если будут приняты срочные меры по внутреннему и внешнему импортозамещению, то падение в 10-12% можно считать минимальной оценкой. Однако пока масштабных срочных мобилизационных мер по разворачиванию реального импортозамещения не наблюдается. В связи с этим есть высокая вероятность негативного сценария с более глубоким провалом ВВП».

Что касается 22-процентной инфляции, то, как полагает Балацкий, такой низкий уровень просто недостижим.

«Дело в том, что, по данным Банка России, только за первые три месяца 2022 года рост цен составил 16,7%, что эквивалентно ежемесячному росту в 5,3%. При сохранении такой тенденции годовой рост цен составит 85,5%, — сказал экономист. — Пока нет никаких гарантий, что по мере исчерпания товарных запасов и окончательного обрыва торговых цепочек ежеквартальные скачки цен не будут повторяться. Однако даже при реализации самого оптимистичного сценария в оставшиеся девять месяцев года удержать рост всего лишь на уровне 5,3% совершенно нереалистично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с инфляцией в РФ высказался глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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