Кострома, , 16:25 — REGNUM Областные власти помогут Костроме с закупкой вместительных автобусов вместо ПАЗов. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона заявил губернатор Сергей Ситников.

Остановка в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы заходим в эту историю. Но нужно понимать, что это приведет к ряду издержек. Нужно все проблемные точки, все особенности новой схемы объяснить людям», — сказал глава региона.

Напомним, в ближайшее время перевозчиков и костромичей ожидает транспортная реформа. Ранее чиновники заказали обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы получить рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты завершили работу и видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.

Основная проблема областного центра заключается в перегруженности транспортом малой вместимости, с потоками которого не справляются улицы и остановки. Для решения этого вопроса по разным оценкам необходимо закупить от 65 до 100 автобусов. На эти цели придётся потратить 1,8 млрд рублей.

Кроме этого, на совещании озвучили новые подробности реформы. В городскую сеть планируется включить маршруты Костромского района. Адаптировать предложения московских специалистов под изменившиеся условия планируется в ближайшее время. С учётом финансовой поддержки области реализовать реформу получится быстрее, а не как планировалось ранее – до 2031 года.

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