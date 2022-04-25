Москва, 25 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Рубль в последние недели продолжает интенсивно укрепляться, несмотря на то, что ЦБ РФ уже понизил ставку на внеоочередном заседании и продолжает смягчать ограничения по валютным торгам, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Учитывая давнюю приверженность Банка России политике слабого рубля, а также того, что на текущий момент рубль торгуется существенно выше уровней, заложенных в бюджет, а цены на нефть, даже российскую Urals с учетом дисконта, держатся выше прогнозных уровней, скорее всего, регулятор продолжит смягчать свою политику даже быстрее, чем ожидает рынок.

Этому будет способствовать также то, что инфляция начала замедляться, а правительство России в 2022 году планирует значительные инфраструктурные вливания.

В ситуации, когда значительная часть средств фонда Национального благосостояния оказалась заморожена, для обеспечения поступлений в бюджет выбор решения ослабить рубль найдет своих сторонников», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, российские банковские аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ на два процентных пункта — до 15%. Заседание регулятора пройдет 29 апреля.

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