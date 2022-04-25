Москва, 25 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. С использованием российской элементной базы будут собираться абонентские терминалы низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец». Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

Уточняется, что ОАО «Омский НИИ приборостроения» (ОНИИП) выразил готовность разрабатывать и создавать абонентские терминалы и антенно-фидерные устройства, и намерен создать в качестве пилотного проекта корпус судовой станции «Гонец».

При этом гендиректор оператора системы Павел Черенков подчеркнул, что такое сотрудничество позволит обеспечить технологический суверенитет в условиях прекращения импорта.

Отметим, «Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для персональных коммуникаций и трекинга. В настоящий момент завершается эскизное проектирование перспективной спутниковой системы «Гонец», которая позволит среди прочего получить телефонную связь.