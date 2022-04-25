Подгорица, , 15:46 — REGNUM Количество пассажиров в аэропортах Черногории (Тиват и Подгорица) за предыдущий (2021) год, составило 1,309 млн человек, что на 150,8% больше, чем в период пандемии 2020 года, но также вдвое меньше, чем в 2019 году, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Самолет Пресс-служба правительства Ивановской области

Аэропорты Подгорицы и Тивата почти поровну участвовали в структуре пассажиропотока. Больше всего пассажиров было из Сербии — 448 тысяч, затем из Украины 285 тысяч, из которых почти все воспользовались аэропортом в Тивате, а гостей из Турции в прошлом году было 141 тысяча, в основном в аэропорту Подгорицы. Коммерческих рейсов было совершено 12 219, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году.

Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом составило 555 тысяч, что на 17,3 процента больше, чем в 2020 году, тогда как в 2019 году было перевезено почти миллион человек. Количество товаров, перевезенных этим транспортом, уменьшилось на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В прошлом году автобусы перевезли 3,745 млн человек, что на 1 млн больше, чем в 2020 году. Количество автобусов увеличилось с 427 до 449. Но если сравнивать данные с 2019 годом, то количество пассажиров составило 7,68 млн человек.

Автомобильным транспортом перевезено 847 тысяч тонн грузов, что чуть меньше, чем в 2019 году.