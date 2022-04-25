Краснодар, , 15:43 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на Украине кубанский казак сбил из пулемёта беспилотник противника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 25 апреля.

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Военнослужащий Вооружённых сил России — уроженец Краснодарского края, точным огнём из пулемёта сбил беспилотник ВСУ. В результате противник потерял возможность корректировать артиллерийский огонь. Действия казака Кавказского отдела войскового Кубанского общества сохранили жизнь боевым товарищам.

Казак награждён медалями «За возвращение Крыма», «За защиту Крыма», удостоен медали ДНР «За боевые заслуги».

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшее время число казаков-участников спецоперации на Украине увеличится до 5,5 тыс. человек. В Донбасс отправятся ещё три казачьих отряда.

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