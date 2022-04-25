Луганск, , 15:45 — REGNUM Примерно десять стран проявляют интерес к развитию отношений с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом рассказал министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

Владислав Дейнего Lugansk.site

По его словам, в ЛНР достаточно успешно идёт работа по развитию отношений с другими государствами. Диалог идёт в различных форматах и на различных площадках, рассматриваются различные варианты взаимоотношений. Они варьируются от налаживания торговых связей и экономического сотрудничества до вопросов признания и установления полноценных дипломатических отношений с Луганском.

«Таких стран порядка десяти, но называть их пока не буду», — сказал Дейнего ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России не было иного выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, из-за усилившихся обстрелов республик со стороны Украины.

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