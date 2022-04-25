Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Отзыв посла Украины из Тбилиси является ошибкой. Такую оценку решению президента Украины Владимира Зеленского дал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отзыв посла, конечно же, был ошибкой», — подчеркнул он.

В беседе с грузинскими журналистами Бурчуладзе добавил, что чем скорее стороны «забудут какие-то обиды, тем скорее будут развиваться наши страны и воцарится мир».

Он также указал на то, что формулировка о том, что Грузия не присоединяется к санкциям, не является правильной.

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«Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям. Будь-то в ООН, в Совете Европы и прочее», — отметил министр, добавив, что Грузия не планирует вводить санкции против РФ, которые не будут иметь особого эффекта, а лишь заставят страдать население, так как считает это нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси 1 марта, заявив о «неморальной» позиции Грузии. Он пояснил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим. Грузинская сторона симметрично ответила Украине.

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