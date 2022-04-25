Тбилиси, 25 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Отзыв посла Украины из Тбилиси является ошибкой. Такую оценку решению президента Украины Владимира Зеленского дал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Отзыв посла, конечно же, был ошибкой», — подчеркнул он.

В беседе с грузинскими журналистами Бурчуладзе добавил, что чем скорее стороны «забудут какие-то обиды, тем скорее будут развиваться наши страны и воцарится мир».

Он также указал на то, что формулировка о том, что Грузия не присоединяется к санкциям, не является правильной.

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«Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям. Будь-то в ООН, в Совете Европы и прочее», — отметил министр, добавив, что Грузия не планирует вводить санкции против РФ, которые не будут иметь особого эффекта, а лишь заставят страдать население, так как считает это нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси 1 марта, заявив о «неморальной» позиции Грузии. Он пояснил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим. Грузинская сторона симметрично ответила Украине.

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