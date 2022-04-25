Самара, 25 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о хулиганстве со стрельбой на улице вынесен в Самаре. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

U.S. Department of Defense Стрельба

В суде было установлено, что в г. Самаре ночью 11 сентября 2021 года, обвиняемый в нетрезвом состоянии и два его приятеля взяли предназначенные для имитации выстрелов автомат модели «ВПО-925», пистолет модели «PMK KURS» 10 калибра и пистолет модели «Р-411» калибра 10ТК. На автомашине марки «Лада приора» они прибыли к дому № 22 по ул. Некрасовской.

Один из фигурантов уголовного дела достал из багажника автотранспортного средства неустановленные пиротехнические средства, пошел к перекрестку улиц Некрасовской и Куйбышева, и привел их в действие.

После этого, из автомата он произвел не менее трех выстрелов в воздух. В это же время другой обвиняемый не менее трех раз выстрелил в воздух из пистолета. После этого они скрылись с места преступления.

В материалах дела указано, что позже фигуранты уголовного дела на автомобилях марки «Тойота Рав 4» и «Лада приора» вернулись на этот перекресток, где продолжили стрельбу.

По данному факту отношении трех лиц было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Ещё два подсудимых приговорены к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком по восемь месяцев.