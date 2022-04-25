Москва, , 15:40 — REGNUM Российский легкоатлет Сергей Шубенков, получивший травму перед Олимпиадой в Токио, полностью восстановился и выступит на командном чемпионате России. Об этом 25 апреля сообщил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Чемпион мира 2015 года по бегу на 110 метров Сергей Шубенков Алтайский спорт

«Подготовка к сезону идет полным ходом, первым стартом будет командный чемпионат России в Сочи», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Он отметил, что Шубенков то находится в такой же спортивной форме, в которой он был в прошлые, нормальные периоды подготовки.

По словам тренера, спортсмен планирует полномасштабный летний соревновательный сезон. Командный чемпионат России пройдёт 28–29 мая, после чего планируется выступление на Мемориале Знаменских 7 июня.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. 3 августа 2021 года он на разминке перед выступлением на Олимпийских играх усугубил травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный врач сборной России рассказал о степени тяжести травмы Шубенкова