Москва, 25 апреля 2022, 15:40 — REGNUM Российский легкоатлет Сергей Шубенков, получивший травму перед Олимпиадой в Токио, полностью восстановился и выступит на командном чемпионате России. Об этом 25 апреля сообщил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Чемпион мира 2015 года по бегу на 110 метров Сергей Шубенков
Чемпион мира 2015 года по бегу на 110 метров Сергей Шубенков
Алтайский спорт

«Подготовка к сезону идет полным ходом, первым стартом будет командный чемпионат России в Сочи», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Он отметил, что Шубенков то находится в такой же спортивной форме, в которой он был в прошлые, нормальные периоды подготовки.

По словам тренера, спортсмен планирует полномасштабный летний соревновательный сезон. Командный чемпионат России пройдёт 28–29 мая, после чего планируется выступление на Мемориале Знаменских 7 июня.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. 3 августа 2021 года он на разминке перед выступлением на Олимпийских играх усугубил травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.

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