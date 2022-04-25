Москва, , 15:39 — REGNUM Работа, проделанная Банком России и созданной им Национальной системы платежных карт (НСПК) по итогам санкций, введенных в 2014 году, позволила обеспечить бесперебойность и непрерывность расчетов по платежным картам внутри страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

UnionPay Ejinsight.com

«Это произошло в текущих геополитических и экономических условиях с учетом массированного введения новых санкций в отношении России.

Однако новые санкции существенно затруднили, а порой сделали фактически невозможными расчеты эмитированными в России платежными картами в некоторых зарубежных странах, а иногда и по всему миру в зависимости от платежной системы — эмитента карты.

Для решения этой проблемы необходимо развивать сотрудничество с платежными системами стран, которые готовы продолжать и развивать сотрудничество с Россией. Одной из самых перспективных в этом плане является китайская система Union Pay.

До недавнего времени сотрудничество с ней развивалось не очень активно и лишь десяток российских банков выпускают карты данной платежной системы. Сейчас вопрос встал остро и актуально, в связи с чем требуется расширение выпуска в России как собственно карт Union Pay, так и кобейджинговых с картой «Мир».

Поэтому активизировалась работа в данном направлении. Однако для этого необходимо согласование всеми заинтересованными сторонами юридических, технических и экономических нюансов, возникающих в связи с этим, которое требует времени.

После завершения указанного согласования, которое может занять несколько месяцев и закончиться к концу лета текущего года, ожидается активизация выпуска карт Union Pay и кобейджинговых с ней карт МИР российскими банками, список которых существенно расширится.

Однако не нужно возлагать на Union Pay большие надежды, потому что некоторые производители из-за опасения санкций сами просят обслуживающие их банки отклонять в этой системе транзакции по картам Union Pay, выпущенным в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные банки в России переходят в активную фазу подготовки к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay.

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