Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM В Екатеринбурге с 22 по 24 апреля сотрудники Госавтоинспекции выявили 1,4 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает городское ГИБДД.

ГИБДД See2me.ru

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлекли 14 водителей. Еще девять человек отказались от прохождения освидетельствования. В отношении троих решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде.

Нарушения выявили в рамках рейда «Стоп-контроль». Это мероприятие было направо на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.