Амстердам, 25 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Сообщения о домогательствах и оскорблениях на шоу талантов «Голос» в Нидерландах стали поводом для уголовного расследования.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

В заявлении прокуратуры Нидерландов говорится, что ведомство инициировало уголовное расследование. В январе на телевидении был показан документальный фильм, в котором более десяти женщин обвиняли вовлечённых в проект знаменитостей в сексуальных домогательствах. Три жалобы поступили в адрес рэп-музыканта и члена жюри Али Буали. Одна из участниц обвинила артиста в изнасиловании.

После скандала шоу сняли с эфира.