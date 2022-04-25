Москва, 25 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Сенсорную систему непрерывного мониторинга сердечного ритма, которая превосходит импортные аналоги, разработали в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

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Уточняется, что разработка ведется на базе Научного центра мирового уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» и добавляется, что новая система подходит для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая ишемическую болезнь сердца.

При этом указывается, что разработка ученых Сеченовского университета является первой в своем роде и по своим характеристикам система длительного мониторинга состояния больного превосходит импортные аналоги. Она, например, отличается большей емкостью внутренней энергонезависимой памяти и продолжительностью работы на одном заряде, удобным управлением со смартфона, увеличенным набором параметров мониторинга пациента и точностью алгоритмов определения состояния пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее образцы инновационной техники и оборудования, которые были разработаны за последние два года совместно с российскими технологическими партнерами, представило АО «Росгеология».