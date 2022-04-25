Бобров, Воронежская область, , 15:36 — REGNUM В Воронежской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства пациента в одном из медучреждений, сообщили 25 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

С ножом (сс) niekverlaan

По предварительным данным, вечером 22 апреля в медицинском учреждении в Бобровском районе между 61-летним нетрезвым мужчиной и его 45-летним соседом по палате возник конфликт, в ходе которого первый нанес удар ножом в грудь оппонента. Он скончался.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стало ранение груди с повреждением легкого.

Подозреваемый в совершении убийства задержан, по решению суда его заключили под стражу. Подозреваемый, который уже имеет судимость за кражи, дал признательные показания.