Москва, 25 апреля 2022, 15:36 — REGNUM Эмбарго на экспорт нефти привёл к тому, что сформировался избыток на хранилищах, а производителям необходимо продавать продукцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, в России автозаправки в ближайшее время могут начать завлекать клиентов скидками на топливо, считает гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.
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