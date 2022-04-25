Москва, 25 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Эмбарго на экспорт нефти привёл к тому, что сформировался избыток на хранилищах, а производителям необходимо продавать продукцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Избыток привёл к падению биржевых цен на топливо, что давит на цены нефтепродуктов. Все эти факторы влияют на стоимость бензина.

Но и производители не готовы их снижать, так как это будет сказываться на доходах. В связи с этим, чтоб привлечь покупателей, могут вводиться системы скидок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России автозаправки в ближайшее время могут начать завлекать клиентов скидками на топливо, считает гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

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