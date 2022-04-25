Москва, 25 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Жители поселка городского типа Чаплинка Херсонской области остро нуждались в медикаментах, и неоднократно сообщали этом они сами писали в социальных сетях. На обращения оперативно отреагировали в Народном фронте и штабе #МыВместе. Организацией доставки необходимых медикаментов жителям поселка Херсонской области занялся депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», член Центрального Штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич. В минувшие выходные при содействии Росгвардии и российских военных лекарства доставили в населенный пункт и раздали людям. А при поддержке «Боевого братства» жителям приобретено и доставлено детское питание.

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«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные. А также частично удалось собрать наборы из лекарств по индивидуальным заявкам и просьбам, там где речь шла о препаратах для людей после инфарктов или инсультов, тяжелобольных пенсионерах», — рассказал журналистам Игорь Кастюкевич .

Накануне добровольцы #МыВместе совместно с Росгвардией и военными обеспечили Херсонскую детскую областную больницу запасом медикаментов, а также отвезли лекарства в Новую Каховку. Поставку лекарств осуществили по линии партии «Единая Россия». В рамках гуманитарной миссии #МыВместе и «Единая Россия» жителям Херсонской области передано более 85 тонн гуманитарной помощи: продуктовые наборы, детское питание, медикаменты. Совместно с военными и Росгвардией оказана помощь в эвакуации около 400 человек, в том числе людей, которым требовалась срочная медицинская помощь. Экстренную эвакуацию организовали для мам с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями.