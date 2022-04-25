Лондон, 25 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. У британской актрисы Маландры Берроуз, известной по роли в сериале «Эммердейл», диагностировали рак. Об этом 25 апреля пишет The Sun.

Скриншот видео в YouTube Маландра Берроуз

Берроуз рассказала, что ей поставили диагноз рак груди 3 стадии ещё в феврале 2022 года. Актриса призналась, что у неё случился нервный срыв после того, как она узнала о заболевании.

ИА REGNUM напоминает, что Маландра Берроуз сыграла Кэти Бейтс в «мыльной опере» под названием «Эммердейл» (ранее «Ферма Эммердейл»). Актриса принимала участие в съёмках шоу в период с 1985 по 2001 годы.