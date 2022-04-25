Москва, , 15:29 — REGNUM За последние недели российская национальная единица — рубль — заметно укрепилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Рубль курс Иван Юдинцев © REGNUM

«Этому способствовала реализация российского экспорта и жесткое регулирование со стороны Центробанка РФ. На фоне этого регулятор решил ослабить свою политику, тем самым сузив коридор для учета валютных сделок.

Параллельно ЦБ РФ возобновил продажу валюту за рубли, что также является частью ослабления мер валютного регулирования.

В случае стабилизации ситуации на торговых рынках, излишне крепкий рубль невыгоден и заметно снизит экспортную выручку продавцов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России перешел к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30.

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