Москва, 25 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Образцы инновационной техники и оборудования, которые были разработаны за последние два года совместно с российскими технологическими партнерами, представило АО «Росгеология». Об этом сообщает пресс-служба международной выставки «Нефтегаз-2022».

Геология

«АО «Росгеология» приняла участие в выставке «Нефтегаз-2022». На стенде компании были представлены образцы инновационной техники и оборудования, разработанные за последние два года специалистами «Росгео» совместно с российскими технологическими партнерами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в числе экспонатов «Росгеологией» были представлены беспилотник для аэрогеофизических работ, глубоководные телеуправляемые аппараты для исследований на глубинах до 500 и 1000 метров, а также инновационный вибросейсмический источник последнего поколения М3 с цифровой системой управления, по ряду ключевых показателей превосходящий импортные аналоги.

При этом указывается, что главной технологической особенностью МЗ является возможность работы в диапазоне низких частот от 1 Гц, что позволяет получать более точную информацию о строении недр и является важным шагом в развитии технологий современной сейсморазведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период с января по февраль 2022 года в России с рыбноущественно выросло производствой продукции глубокой переработки.